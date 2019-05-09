أوساسونا على أعتاب العودة لليجا

بات أوساسونا قريبا من العودة للعب بالدوري الإسباني، حتى دون أن يحتاج لخوض مباراته، نظرا لأنه سيحصد النقاط الثلاث الخاصة بمباراته أمام رويس، الفريق الذي تم إقصاؤه من المنافسة.

لكن أوساسونا، متصدر دوري الدرجة الثانية، سيحتاج أيضا لخسارة كل من ألباسيتي، صاحب المركز الثالث، ومايوركا، الرابع، خلال مباراتهما بالجولة 38 اللتين سيزوران فيهما كل من رايو ماخاداوندا وخيمناستيك دي تاراجونا على الترتيب.

وسيسعى ألباسيتي ومايوركا بدورهما لتحقيق الفوز من أجل منافسة غرناطة على المركز الثاني المؤهل أيضا بشكل مباشر للأضواء.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة لدوري الدرجة الأولى، بينما تتنافس الفرق أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس على البطاقة الثالثة المؤهلة للأضواء.

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ويحتل ناديا قادش وديبورتيفو لاكورونيا المركزين الخامس والسادس.

ولاتزال تتبقى 5 جولات على ختام مسابقة دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر أوساسونا الجدول حاليا برصيد 74 نقطة وبفارق ست نقاط عن غرناطة الوصيف وتسع نقاط عن ألباسيتي صاحب الترتيب الثالث.