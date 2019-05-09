تحرك مجلس إدارة نادي حتا الإماراتي من أجل التوقيع مع مدير فني جديد، لتولي مهمة قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.
وبعد صعود فريق حتا لدوري الخليج العربي للمحترفين من الدرجة الأولى، يرغب مجلس الإدارة في التعاقد مع مدرب كبير لتولي المهمة.
في الوقت نفسه، استقر مسئولو حتا على بقاء المدرب الوطني وليد عبيد صاحب إنجاز الصعود، ضمن الطاقم الفني الذي سيدير الفريق.
إدارة حتا قررت الاستغناء عن الثنائي الأجنبي لوان وجيلمار، بينما تم تجديد الثقة في النيجيري فيكتور نوانيري .
كانت هذه تفاصيل خبر حتا الإماراتي يبحث عن مدرب جديد بعد صعوده لدوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.