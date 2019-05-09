حتا الإماراتي يبحث عن مدرب جديد بعد صعوده لدوري المحترفين

تحرك مجلس إدارة نادي حتا الإماراتي من أجل التوقيع مع مدير فني جديد، لتولي مهمة قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

وبعد صعود فريق حتا لدوري الخليج العربي للمحترفين من الدرجة الأولى، يرغب مجلس الإدارة في التعاقد مع مدرب كبير لتولي المهمة.

في الوقت نفسه، استقر مسئولو حتا على بقاء المدرب الوطني وليد عبيد صاحب إنجاز الصعود، ضمن الطاقم الفني الذي سيدير الفريق.

إدارة حتا قررت الاستغناء عن الثنائي الأجنبي لوان وجيلمار، بينما تم تجديد الثقة في النيجيري فيكتور نوانيري .