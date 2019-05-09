شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يكمل الاستعدادات لتنظيم 4 بطولات لمسابقة 3*3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، أربع مهرجانات لبطولات مسابقة 3*3 لكرة السلة، إضافة إلى مسابقات ترويجية ستقام خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ، وذلك في أربع مدن مختلفة، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض، ويأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية ضمن برنامج «جودة الحياة»، والتي تهدف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.

Advertisements

وستبدأ أولى البطولات على صالة الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة يومي 11:10، وفي المدينة المنورة يومي 12-13، وفي المنطقة الشرقية 15-16 وفي منطقة الرياض 18-19 من شهر رمضان المبارك.

من جهته، أوضح عضو محلس إدارة الاتحاد ورئيس للجنة 3*3 عبيد مدني، أن الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع الهيئة للرياضة أنهى جميع الاستعدادات لتنفيذ فعاليات المهرجان، وتشكيل اللجان العاملة في البطولة للإشراف على تنفيذ الفعاليات، إذ يسمح لجميع الفئات الجماهير والشركات والمؤسسات والمقيمين وأندية الأحياء المشاركة في المسابقة ويتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين ولاعب احتياط وسيتم تكليف حكام معتمدين وتطبيق قانون الاتحاد الدولي في اللعبة.

وحدد الاتحاد جوائز مالية للمركز الأول عشرة الاف ريال، المركز الثاني 5000 ريال, المركز الثالث 3000 ريال، المركز الرابع 2000 ريال، موضحاً أن المسابقات الترويجية تتضمن مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس وتم تخصيص جوائز نقدية فورية، والتسجيل للمشاركة عن طريق المكاتب الرئيسية للهيئة العامة للرياضة أو عن طريق أيميل الاتحاد: [email protected]