شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الخميس 9-5-2019 حسين الشحات يطالب بعدم الحديث عن الاحتراف ويتمسك بالقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الخميس 9-5-2019

شهدت استعدادت النادي الأهلي لمواجهة نادي سموحة السكندري، فى الأسبوع الثانى والثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تقام مساء السبت المقبل، فى تمام الساعة العاشرة مساء، على ستاد بتروسبورت، حيث شاهد الجهاز الفني للأهلي ملخصات مباريات فريق سموحة مع مختلف الفرق قبل المباراة، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الخميس 9-5-2019

شملت اصرار حسين الشحات لاعب الأهلي على استكمال تجربته مع المارد الأحمر رغم وجود رغبة من عدة أندية خليجية فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبعروض وإغراءات مالية كبيرة، حيث طلب اللاعب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن، مؤكداً على أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات، خاصة وأن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الخميس 9-5-2019

تضمنت أزمة بشأن المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق، الذى طالب البعض داخل النادى سواء على صعيد مجلس الإدارة أو قطاع الكرة والجهاز الفنى بضرورة رحيله فى نهاية الموسم الجارى على خلفية غيابه عن مستواه.

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اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الخميس 9-5-2019

الجهاز الفني للنادي الأهلي أكد على جاهزية علي لطفي، حارس الفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وأبعدته عن المران الجماعي أمس الأول، مشيراً إلى أنه انتظم في المران الفريق وشارك في تدريبات الحراس تحت إشراف طارق سليمان، وأعلن جاهزيته للتواجد مع الفريق وفقا للرؤية الفنية خلال المرحلة المقبلة.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الخميس 9-5-2019

يخضع أحمد علاء مدافع الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي، حيث أنهى البرنامج التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة، وقطع خطوة كبيرة نحو العودة إلى المشاركة في المران الجماعي، وعلى ضوء الفحص الطبي مساء اليوم يتحدد بشكل نهائي موعد ظهوره ومشاركته في التدريبات الجماعية.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الخميس 9-5-2019

بدأ عمرو جمال مهاجم الأهلي، تنفيذ البرنامج البدني الذى وضعه أليخاندرو مخطط الأحمال له، تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، حيث يخضع لبرنامج بدني يستمر لمدة ثلاثة أيام، بعد أن كان يعانى من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي وخضع لبرنامج علاجي ثم برنامج تأهيلي .