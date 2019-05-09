شكرا لقرائتكم أزارو سعيد بثقة لاسارتى بعد هجوم جماهير الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، عن سعادته بالثقة التى يحظى بها من الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، والذى يدفع به بشكل أساسى فى تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعده كثيرا فى استعادة فورمته وأيضا العودة للتهديف فى مباراتى طلائع الجيش والنجوم.

وتعرض وليد أزارو للنقد من البعض فى الشهور الماضية لعدم إحراز الأهداف بالرغم أنه كان عائدا من الإصابة، والتى استمرت شهور ترتب عليها غيابه عن المشاركة فى المباريات وابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة.

وحرص الأوروجويانى مارتن لاسارتى على الحديث مع أزارو خلال المران الفريق أمس للرفع من روح اللاعب المعنوية خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها اللاعب والذى يعول عليه الجهاز الفنى الكثير خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن أزارو يعتبر واحد من الأعمدة الأساسية للأهلى وأحد مهاجميه البارزين والحاصل على لقب هداف الدورى الموسم الماضى وأكثر مهاجمى الأهلى وصولا للمرمى.