شكرا لقرائتكم جلسة مصالحة بين الشحات ولاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على الروح العالية للاعب حسين الشحات ورغبته فى التعبير عن قدراته العالية مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والتى سوف تشهد العديد من المباريات الحاسمة فى مسابقة الدورى.

وشدد لاسارتى فى جلسة جمعته باللاعب على إمكاناته والمستوى الرائع الذى قدمه اللاعب فى رحلة احترافه فى العين الإماراتى وكذلك المستوى المميز الذى يقدمه مع الأهلى فى مشاركاته مع الفريق وكان أخرها مباراة النجوم التى أقيمت مساء الأحد الماضى

وحرص لاسارتى على التأكيد للاعب على ثقته فيه وفى إمكانياته خلال تلك الجلسة فى حضور أحد أعضاء الجهاز الفنى وتقديرا للجهود والمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب فى التدريبات مع زملاءه للظهور بشكل مميز

وشدد اللاعب من جانبه للمدير الفنى أنه لا صحة لوجود أى أزمات من جانبه تخص الفريق أو الجهاز الفنى أو حتى تفكيرهع فى الرحيل أو امتلاكه أية عروض فى الفترة الماضية بينما هو كل تركيزه لتقديم أفضل ما لديه مع الأهلى خلال الفترة المقبلة والحاسمة من عمر مسابقة الدورى.