شكرا لقرائتكم ليفربول فى انتظار هدية "هيوتون" لتحقيق مجد غائب من 29 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتطلع ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى تحقيق معجزة جديدة وذلك بالحصول على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى منذ عام 1990.
ويلتقى ليفربول مع ولفرهامبتون الاحد المقبل بملعب "أنفيلد"، بينما يحل مانشستر سيتى ضيفاً على برايتون ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 95 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب الوصافة.
وينتظر ليفربول هدية ثمينة من برايتون بتحقيق الفوز على مانشستر سيتى فى الجولة الأخيرة أو الحصول على نقطة التعادل على الأقل من أجل حسم لقب الدورى الإنجليزى.
وما يعزز من حظوظ ليفربول فى حصد اللقب أن كريس هيوتون المدير الفنى لنادى برايتون، هو آخر مدرب يتمكن من تحقيق الفوز على مانشستر سيتى فى الجولة الأخيرة بمسابقة الدورى الإنجليزى.
وقاد كريس هيوتون، فريق نوريتش سيتى لتحقيق الفوز على مانشستر سيتى بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما يوم 19 مايو 2013 بملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول فى انتظار هدية "هيوتون" لتحقيق مجد غائب من 29 عام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.