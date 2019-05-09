ليفربول فى انتظار هدية "هيوتون" لتحقيق مجد غائب من 29 عام...

جدة - عمرو شويل يتطلع ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى تحقيق معجزة جديدة وذلك بالحصول على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويلتقى ليفربول مع ولفرهامبتون الاحد المقبل بملعب "أنفيلد"، بينما يحل مانشستر سيتى ضيفاً على برايتون ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 95 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب الوصافة.

Advertisements

وينتظر ليفربول هدية ثمينة من برايتون بتحقيق الفوز على مانشستر سيتى فى الجولة الأخيرة أو الحصول على نقطة التعادل على الأقل من أجل حسم لقب الدورى الإنجليزى.

وما يعزز من حظوظ ليفربول فى حصد اللقب أن كريس هيوتون المدير الفنى لنادى برايتون، هو آخر مدرب يتمكن من تحقيق الفوز على مانشستر سيتى فى الجولة الأخيرة بمسابقة الدورى الإنجليزى.

وقاد كريس هيوتون، فريق نوريتش سيتى لتحقيق الفوز على مانشستر سيتى بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما يوم 19 مايو 2013 بملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.