شكرا لقرائتكم صلاح محسن: الفاصوليا والأرز أكلتى المفضلة فى رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم النادي الأهلي صلاح محسن، إن أكلته المفضلة هى الفاصوليا خاصة حينما يكون الطبق الجانبي لها هو الأرز، مضيفا أنه يحرص دائما ألا يتناول منها الكثير حفاظا على لياقته البدنية.

صلاح محسن ، تم تصعيده للفريق الأول في نادي إنبي في موسم 2016-2017 عن طريق المدير الفني حينها هاني رمزي، لكنه لم يشارك معه في أي مباراة، ولعب رسميًا مع الفريق الأول لإنبي مع المدير الفني علاء علي قبل أن ينتقل الموسم الماضى لصفوف النادى الأهلى بصفقة بلغ قيمتها 38 مليون جنيه