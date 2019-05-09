شكرا لقرائتكم الإيطالي كولينا يختار حكام المباريات المتبقية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف الحكم الإيطالي السابق بيير لويجي كولينا، بتعيين حكام مباريات الجولة 27 و28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتفق الاتحاد السعودي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تكليف كولينا لاختيار طواقم تحكيم المباريات المتبقية من الدوري والإشراف عليها ومراقبة عملها وتقييمها.

وطوال مسيرته التحكيمية، قاد كولينا مباريات الدوري الإيطالي، درجة أولى وثانية، مدة 24 عاماً، كما أصبح حكما دوليا في عام 1995 حتى 2005 عند اعتزاله التحكيم. وفاز كولينا بجائزة أفضل حكم لستة أعوام متتالية.

ويشغل كولينا منصب مستشار للحكام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ورئيسا للجنة الحكام في الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وعضوا في لجنة الحكام لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.