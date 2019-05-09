شكرا لقرائتكم مورا يقلب الطاولة على أياكس ويقود توتنهام إلى نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز البرازيلي لوكاس مورا ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه توتنهام هوتسبير الانجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز قاتل 3 - 2 في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البريطانية لندن في الأسبوع الماضي انتهى بفوز أياكس 1 - صفر، ليستفيد توتنهام من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.