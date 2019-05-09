شكرا لقرائتكم إسباني "يحطم" حلم صلاح.. وآخر يعيد إليه الأمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل النجم المصري محمد صلاح على فرصة جديدة لتعويض خسارة فريقه ليفربول كأس دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما تأهل "الحمر" إلى النهائي عقب فوزه على برشلونة برباعية لا رد لها.

وكان صلاح ضمن القائمة التي دخلت المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد، لكنه خرج من الملعب بعد قرابة نصف ساعة عقب تدخل خشن من الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وانتشرت حينها صورة محمد صلاح باكياً بعد ضياع حلم تحقيقه البطولة الأولى مع ليفربول.



وعانى صلاح بسبب تلك الإصابة وأثرت على تواجده مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 بعدما غاب عن المباراة الأولى أمام أوروغواي التي كسبها الأخير بهدف، ومن ثم سجل هدفاً في مرمى روسيا من علامة الجزاء في خسارة منتخبه 3-1، وأخيراً سجل في مرمى السعودية بالمباراة التي فازت بها الأخيرة 2-1.

وأشار يورغن كلوب مطلع الموسم إلى أن صلاح ما زال يعاني من آثار الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال مدريد، وذلك بعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى اللاعب المصري وصيامه عن التهديف.



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وانفجر صلاح في النصف الثاني من الموسم واستطاع التقدم مجدداً إلى صدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً، وبفارق هدف عن زميله ساديو ماني مع بقاء جولة واحدة على نهاية الدوري الإنجليزي.

وفي دوري أبطال أوروبا، سجل النجم المصري 4 أهداف في الموسم الحالي، اثنان منها في مرمى النجم الأحمر الصربي وهدف في مرمى نابولي وآخر بشباك بورتو البرتغالي.

وتوقع الكثيرون أن يتأجل حلم صلاح بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا موسماً آخر، وتحديداً عقب خسارة فريقه 3-0 أمام برشلونة في ذهاب نصف النهائي، إلا أن ليفربول عاد عودة تاريخية وسجل 4 أهداف في مرمى الفريق الكاتالوني ليبلغ النهائي.

وحملت الصحف الكاتالونية والمقربة من نادي برشلونة، الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، مسؤولية خسارة فريقه أمام ليفربول بسبب قراراته الفنية الخاطئة، لكن تلك القرارات أعادت الأمل إلى صلاح بالحصول على بطولته الأولى مع النادي الشمالي العريق.