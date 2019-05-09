شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يحرس عماد السيد عرين الزمالك أمام دجلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره وادى دجلة، في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورغم جاهزية محمود عبد الرحيم جنش لحراسة مرمى الزمالك أمام وادى دجلة، وتواجده في قائمة الفريق، إلا أن هناك أصوات تنادى بضرورة منح عماد السيد تلك المهمة، خاصة وإنها تأتى في وقت صعب ويحتاج فيه الأبيض لتحقيق الفوز والزحف نحو مقدمة الدورى من جديد.

لماذا يحرس عماد السيد عرين الزمالك أمام دجلة؟ يطالب البعض باسناد مهمة حراسة مرمى الزمالك لعماد السيد، وذلك نظرًا لحصول محمود جنش على البطاقة الحمراء خلال مشاركته مع فريقه في مواجهة النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليغيب جنش عن مباراة الذهاب في النهائي أمام نهضة بركان المغربى.

ومن المنتظر أن يحرس عماد السيد عرين الزمالك فى ذهاب نهائي الكونفدرالية، الأمر الذى يدفع الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل الأمثل، ومنحه فرصة المشاركة في الدورى حتى يستعيد حساسية المباريات قبل المواجهة المصيرية أمام نهضة بركان.

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لماذا طرد جنش أمام النجم الساحلى؟ أشهر حكم لقاء الزمالك والنجم الساحلى الكارت الأحمر لمحمود جنش، بسبب حصوله على أنذارين الأولى بداعى الإصابة، والثانى عندما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من المباراة.



كيف تحركت إدارة الزمالك بعد طرد جنش في نصف النهائي؟ كيف تحركت إدارة الزمالك بعد طرد جنش في نصف النهائي؟ قامت إدارة الزمالك بالتظلم لاتحاد الكرة الأفريقي "الكاف" من عقوبة إيقاف جنش في نهائي الكونفدرالية، بداعى تحامل الحكم على الحراس، ومنحه بطاقة صفراء ثانية غير مستحقة، وإنه لم يتعمد الإمساك بالكرة من خارج منطقة الجزاء، إلا إنه من المتوقع عدم قبول الكاف لهذا التظلم.



متى تقام مباراتى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية ؟ متى تقام مباراتى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية ؟ تقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان بالمغرب يوم 19 مايو الجارى، بينما يقام لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر باستاد برج العرب بالإسكندرية، رغم مطالب مسئولى الأبيض بإقامته على ستاد القاهرة إلا أن الإصلاحات المتواجدة حاليا باستاد القاهرة استعدادا لتنظيم كأس الامم الأفريقية ستكون عائقا لإقامة المباراة عليه.





هل يستطيع عماد السيد تعويض جنش؟ هل يستطيع عماد السيد تعويض جنش؟ عماد السيد يمتلك باع كبير من الخبرة ويستطيع الحفاظ على عرين الزمالك، إلا إنه يحتاج فقط لاستعادة حساسية المباريات من خلال المشاركة في بعض مباريات الدورى، حتى يصبح جاهزًا لنهائى الكونفدرالية

ما هى أبرز مشاركات عماد السيد مع الزمالك ؟ شارك عماد السيد مع الزمالك في 5 مباريات خلال الموسم الحالي، حيث شارك الحارس بدلا من جنش بعد طرده أمام الإتحاد السكندرى فى اللقاء الذى حقق فيه الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم شارك بالتبعية أمام بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 3/3 وأمام مصر المقاصة وانتهى لصالح الأبيض 4 / 1 .