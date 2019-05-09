شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة غريبة.. ميدو يطالب بمنع اللاعبين الصائمين من خوض المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق بمنع اللاعبين من اللعب أثناء الصيام فى شهر رمضان خوفاً على حياتهم.

وكتب "ميدو" عبر صفحته الرسمية خلال موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أرجو إيقاف اللاعبين من اللعب أثناء صيامهم خاصة بعد وصول اللعبة لهذا المستوى وذلك الإيقاع الكبير أثناء صيامهم".

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ويضيف ميدو "أعلم أننى سوف أتعامل بقسوة بسبب ما أقوله خاصة أننى مسلم، لكن لا يمكن السماح للاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا الصيام والركض من 12 أو 13 كيلو مترا وجسمهم لا يتعرض لطعام أو سوائل لمدة تقترب من 18 ساعة".

وتابع "أرجوكم امنعوا اللاعبين من اللعب بهذا المستوى، الرجاء التصرف قبل أن يموت أحد".

كان الثنائى نصير مزراوى وحكيم زياش لاعبا أياكس الهولندى قد لعبا مباراتهم ضد توتنهام التى انتهت بتأهل توتنهام لنهائى دورى الأبطال الأوروبى، أثناء الصيام وقاما بالإفطار بعد مرور 20 دقيقة عقب أذان المغرب.