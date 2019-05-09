شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة فتاوى رمضان.. ماذا قال أحمد كريمة عن ملابس كرة القدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة أزهر لمعرفة رأيه بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. لمعرفة رأى الدكتور أحمد كريمة على ملابس اللاعبين فى كرة القدم.. اضغط هنا Advertisements

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