شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف وليد أزارو فى الأهلى بعد الهجوم عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى سعادته بالثقة الكبيرة التى يحظى بها لدى الجهاز الفنى بقيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتى، والذى يدفع به بشكل أساسى فى تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعده كثيرا فى استعادة فورمته وأيضا العودة للتهديف فى مباراتى طلائع الجيش والنجوم.

وتعرض وليد أزارو للنقد من البعض فى الشهور الماضية لعدم إحراز الأهداف بالرغم من أنه كان عائدا من الإصابة، التى استمرت شهور، ترتب عليها غيابه عن المشاركة فى المباريات وابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة.

وحرص مارتن لاسارتى على الحديث مع أزارو خلال مران الفريق أمس للرفع من روح اللاعب المعنوية، خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها اللاعب، والذى يعول عليه الجهاز الفنى الكثير خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن أزارو أحد من الأعمدة الأساسية للأهلى وأحد مهاجميه البارزين والحاصل على لقب هداف الدورى الموسم الماضى وأكثر مهاجمى الأهلى وصولا للمرمى.