شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة بتروسبورت.. 7 أرقام للزمالك ودجلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة مساء الوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

وتقام المباراة بملعب بتروسبورت وسط سعى وطموح للفريقين، حيث يبحث الزمالك عن حصد نقاط المباراة لتقليص الفارق بينه وبين الغريم التقليدى الأهلى متصدر قمة الدورى، بينما يحاول دجلة تحسين موقفه فى جدول ترتيب الدورى والهروب من منطقة الخطر.

كانت آخر مباراة فاز بها الزمالك فى بطولة الدورى أمام الإسماعيلى فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين أحرزهما عمر السعيد ويوسف أوباما.