لو كنت ممثل تحب تبقى مين.. أمير الموهوبين: من غير تفكير "الزعيم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أنهم يمتلكون الحس الفنى، لكن كل فى ملعبه الخاص.
وحرص ”الخليج 365” على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.
نجمنا اليوم هو وليد صلاح الدين نجم الأهلى والمنتخب السابق، الذى أكد أنه إذا صادف وعمل فى مجال الفن، كان يتمنى أن يكون الزعيم عادل إمام، لأنه أسطورة السينما المصرية، ومتجدد دائما، ويقدم فن لكل العصور، وكانت بداياته ممثل كوميدى، واستطاع أن يطور من نفسه، وقدم كل الشخصيات التى تخطر على البال، ومنها لاعب الكرة فى فيلم الحريف، فعادل إمام يعد أهم لاعب فى تاريخ السينما المصرية.
الزعيم و وليد صلاح الدين
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