شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يرفض إغراءات الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم وجود رغبة من عدة أندية خليجية فى الحصول على خدمات حسين الشحات نجم هجوم الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعروض وإغراءات مالية كبيرة، إلا أن جناح العين الإماراتى السابق طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن.

وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى.

وشدد حسين الشحات للمقربين منه أنه تحت أمر الجهاز الفنى، وأنه على يقين بأن الفترة المقبلة ستشهد مشاركته باستمرار وحجزه لمكان أساسى فى التشكيلة الحمراء، خاصة أنه يقدم كل ما عليه فى التدريبات، ويتلقى دائماً إشادة الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.