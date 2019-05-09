شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يكره عبد الستار صبرى السحور خارج المنزل فى شهر الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كان حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "كورة رمضان" .

عبد الستار صبرى المدرب العام لمنتخب 2001 كشف عن ذكرياته وعاداته فى شهر رمضان، مؤكدا أن أبرزها التجمع فى اليوم الأول بمنزل العائلة مع والدتى وأخواتى وزوجتى، مضيفا: "نجلس فى جو أسرى يحكى كلا منا عن آخر الاحداث التى يمر بها فى حياته العملية والاجتماعية، ونتناول الإفطار سويا، ثم اليوم التالى أتناول الإفطار مع زوجتى وأولادى" .

وأضاف صبرى أنه لا يحب تناول السحور خارج المنزل ونادرا ما يوافق على ذلك حيث يفضل الجلوس مع الأولاد ولكن من حيث الإفطار فحدث ولا حرج من عزومات بين الأهل والأقارب والأصدقاء .

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وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أنه قضى شهر رمضان خارج مصر فى إحدى السنوات، حين كان لاعبا فى بنفيكا، وخاض مباريات خلال الشهر الكريم.