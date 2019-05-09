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18 لاعبا فى قائمة المقاصة لمواجهة النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار جمال عمر المدير الفنى لمصر للمقاصة 18 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراة النجوم، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء غد الجمعة، على استاد المقاولون العرب فى الأسبوع 32 بالدورى.

واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو – بلتاجى سمير في حراسة المرمي. أحمد عبد العزيز مودى – محمد دبش – أسامة جلال – هانى سعيد – عصام صبحى – عاصم سعيد – محمد توني – محمد دسوقى – مصطفى شبيطة – صلاح عاشور – محمد رمضان – شيملس بيكلى – مروان حمدى – جون أنطوى – ميدو جابر – باولن فوافى.

ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسى لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التى ابعدته عن مباراة بيراميدز، بينما يعود محمد تونى بعد غيابه عن المباراة الماضية للإنذار الثالث.

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من جانبه أكد وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر للمقاصة أهمية مباراة النجوم وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على المركز الرابع، وتحقيق أول انتصار تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

وأوضح هويدى أن المباراة صعبة، رغم احتلال النجوم قاع الجدول واقترابه من الهبوط، وأن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من التراخى أو التهاون بالمنافس.

ويدخل المقاصة مواجهة النجوم محتلا المركز السادس، برصيد 42 نقطة.

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