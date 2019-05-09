شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يشيد بإمكانيات حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بالروح العالية للاعب حسين الشحات، ورغبته فى التعبير عن قدراته العالية مع الفريق خلال الفترة المقبلة والتى سوف تشهد العديد من المباريات الحاسمة فى مسابقة الدورى.

وشدد لاسارتى فى جلسة جمعته باللاعب على إمكاناته والمستوى الرائع الذى قدمه اللاعب فى رحلة احترافه فى العين الإماراتى، وكذلك المستوى المميز الذى يقدمه مع الأهلى فى مشاركاته مع الفريق وكان آخرها مباراة النجوم التي أقيمت مساء الأحد الماضى.

Advertisements

وحرص لاسارتى على التأكيد للاعب على ثقته فيه وفى إمكانياته خلال تلك الجلسة فى حضور أحد أعضاء الجمهاز الفنى وتقديرا للجهود والمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب فى التدريبات مع زملائه للظهور بشكل مميز.

وشدد اللاعب من جانبه للمدير الفنى أنه لا صحة لوجود أى أزمات من جانبه تخص الفريق أو الجهاز الفنى أو حتى تفكيره فى الرحيل أو امتلاك أى عروض فى الفترة الماضية، بينما كل تركيزه لتقديم أفضل ما لديه مع الأهلى خلال الفترة المقبلة والحاسمة من عمر مسابقة الدورى.