شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد لـ"الكورة فى ملعبك": كنت هموت فى نيجيريا وبدأت بـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى ملوش بديل" عبد الله السعيد يحل ضيفاً فى الحلقة الرابعة من برنامج الكورة فى ملعبك، الذى يقدمه سوبر كورة، للحديث عن كواليس حياته الشخصية بعيداً عن المستطيل الأخضر.

عبد الله السعيد معروف عنه ابتعاده عن الإعلام والسوشيال ميديا، الأمر الذى فرض حوله هالة من الغموض على مشواره الكروى وقراراته وكذلك حياته الشخصية، التى حاولنا الاقتراب منها وإلقاء الضوء عليها، لمعرفة الجانب الأخر فى حياة اللاعب الملقب بالدون، الذى خرج عن صمته لأول مرة، وكشف العديد من الأسرار والكواليس وكشف موقفه ورد فعله تجاه الهجوم الجماهيرى.

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