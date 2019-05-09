22 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

ضمت قائمة سموحة لمباراة الأهلي المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، 22 لاعبا وفقا لما كشف عنه المدير الفني للفريق، حسام حسن.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وكان رئيس سموحة “فرج عامر” قد طالب لاعبيه بالظهور بمستوي جيد أمام المارد الأحمر والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: