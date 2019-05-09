عمرو الحلواني نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك. وكتب أل الشيخ أبيات شعرية قال فيها:"“خسرتني للأبد .. وكلمه وقولتها .. لعبت مع الأسد .. يبقى استحمل بقى". وأضاف :"سبق وحذرتك .. حاسب من قسوتي .. إن قلت مش عايزك .. ما ارجعش في كلمتي .. ونصيحة من قلبي .. إبعد عن سكتي".

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كانت هذه تفاصيل خبر تركى آل الشيخ فى رسالة غامضة : نصيحة من قلبى .. إبعد عن سكتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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