اليوم.. لاعبو الإسماعيلي في معسكر مغلق استعدادًا للإنتاج الحربي

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى معسكر مغلق اليوم تحضيرًا لمواجهة الإنتاج الحربى والمقرر لها غد الجمعة ضمن منافسات الجولةالـ٣٢ من بطولة الدوري المصري.
جاء المعسكر بعد خوض اللاعبين مران رئيسى على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية
ويدخل الدراويش مباراة الإنتاج الحربي وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.
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