رياضة | رغم صيامه.. زياش يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم صيامه.. زياش يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم هزيمة أياكس أمستردام 2-3 أمام ضيفه توتنهام في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتأهل الفريق الإنجليزي للمباراة النهائية فإن النجم المغربي حكيم زياش حقق رقما مميزا بالبطولة.

فبعد أن أحرز زياش الهدف الثاني لأياكس رفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى ثلاثة أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، ليساهم مباشرة في خمسة أهداف خلال الأدوار الإقصائية للبطولة.

وأصبح زياش ثاني أكثر المساهمين في تسجيل الأهداف خلال مرحلة خروج المغلوب خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الذي ساهم في تسجيل ثمانية أهداف للفريق الكتالوني بتلك المرحلة.