رياضة | المقاصة يزاحم سموحة والمصري على ضم مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يزاحم سموحة والمصري على ضم مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عدد من الأندية المحلية، في مفاوضات خاصة مع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، للحصول على خدماته، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتلقي علاء، خلال الساعات الماضية، إتصالات من جانب أندية مصر المقاصة وسموحة والمصري، للتعاقد معه بالموسم الجديد.

وخرج اللاعب من حسابات الأورواجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وباتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء، حيث يسعى للخروج والحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية بالموسم المقبل.