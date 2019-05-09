رياضة | ميدو يطالب "فيفا" بمنع اللاعبين من المشاركة في المباريات أثناء الصيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يطالب "فيفا" بمنع اللاعبين من المشاركة في المباريات أثناء الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسرعة التدخل من أجل منع اللاعبين من المشاركة في المباريات التي ستقام في شهر رمضان، وهم صائمين، حتى لا يتعرض أحدهم لمخاطر قد تصل إلى الموت.

وكتب ميدو عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من وجهة نظري أنه يجب منع اللاعبين من خوض مباريات أثناء الصيام، في ظل التحديات والمطالبات التي يجب أن يحققوها، والتي بدورها تطلب أن يكون اللاعب في أفضل مستوياته".

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وأضاف: "لا نريد أن نشاهد أحدهم يموت، قبل أن تتحرك الجهات المسؤولة لمنع اللاعبين من فعل ذلك، من فضلكم تحركوا لإنهاء تلك الظاهرة، خاصة في تلك المراحل الحاسمة بجميع الدوريات".

وأكمل: "أعلم كم الهجوم الذي سأتعرض له، خاصة أنني انتمي للديانة الإسلامية، ولكن كل ذلك لا يغير وجهة نظري في ضرورة منع شباب لا تتخطى أعمارهم الـ19 عاماً، لا يمكنهم الركض كل هذه المسافات من دون تناول طعام لمدة تزيد عن 18 ساعة".

واختتم ميدو حديثه عن تلك الظاهرة بمناشدة فيفا ويويفا بسرعة التدخل لمنع اللاعبين من الصيام قبل أن يتسبب ذلك في وفاة أي لاعب منهم.