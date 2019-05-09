رياضة | جهاز الأهلي يستعين بالفيديو لدراسة نقاط القوة والضعف في سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الأهلي يستعين بالفيديو لدراسة نقاط القوة والضعف في سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشاهد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملخصا لمباريات فريق سموحة قبل المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري العام.

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ويواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات سموحة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام، بعد الانفراد بقمة المسابقة عقب الفوز الأخير الذي حققه الفريق على النجوم، والذي رفع رصيد الأهلي إلى67 نقطة في صدارة جدول المسابقة.