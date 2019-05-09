رياضة | ليفربول يكافيء بطل الريمونتادا أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يكافيء بطل الريمونتادا أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير بريطانية، أن نادي ليفربول يدرس مكافأة لاعبه البلجيكي ديفوك أوريغي، الذي سجل هدفين من رباعية "الريدز" التي انتفض بها على برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ذكرت صحيفة ذا إندبندنت، أن النادي الإنجليزي الذي تأهل لنهائي "التشامبيونز ليغ" للعام الثاني على التوالي، يعتزم تجديد عقد أوريغي حتى 2020.

وفي مباراة الإياب الملحمية التي قلب فيها ليفربول الطاولة على منافسه الكاتالوني الذي أهدر فوزه ذهاباً 3-0 على ملعب الكامب نو، تناوب على رباعية "الريدز" كل من أوريغي بهدفين، والهولندي جورجينيو فينالدوم بهدفين آخرين.

وكان اللاعب البلجيكي صاحب (24 عاماً) انتقل لصفوف ليفربول في موسم (2014-2015)، قادماً من ليل الفرنسي.