اونلاين | Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة أرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي- يلا شوت - تابع لايف

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Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة أرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي- يلا شوت - تابع لايف

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا الإسباني، مساء اليوم الخميس، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة أرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي- يلا شوت - تابع لايف

يتطلع فريق أرسنال للتأهل على حساب الفريق الإسباني والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل،بينما يرغب فريق فالنسيا في تعويض نتيجة مباراة الذهاب، مستغلًا الوضع على أرضه وسط جماهيره.

Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة أرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي- يلا شوت - تابع لايف

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موعد مباراة أرسنال وفالنسيا:

تنطلق مباراة أرسنال وفالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة أرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي- يلا شوت - تابع لايف

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وفالنسيا:

تذاع مباراة أرسنال وفالنسيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، يعلق على مباراة أرسنال وفالنسيا سوار الذهب، جدير بالذكر أن مباراة الذهاب في معقل أرسنال انتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لفالنسيا.