اونلاين | Arsenal بث مباشر.. مباراة أرسنال وفالنسيا بالدوري الأوروبي Yalla Shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Arsenal بث مباشر.. مباراة أرسنال وفالنسيا بالدوري الأوروبي Yalla Shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Arsenal بث مباشر.. مباراة أرسنال وفالنسيا بالدوري الأوروبي Yalla Shoot

يسعى أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، لحجز مقعده في المباراة النهائية بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" عندما يحل ضيفاً على فالنسيا الإسباني في التاسعة مساء اليوم بملعب "الميستايا"، في "إياب" نصف النهائي.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي بملعب "الإمارات"، إنتهت بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

Arsenal بث مباشر.. مباراة أرسنال وفالنسيا بالدوري الأوروبي Yalla Shoot

ويحتاج فالنسيا لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل من أجل تخطي الدور نصف النهائي والحفاظ على حلم التتويج بكأس الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، في حين يكفي أرسنال التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل للصعود إلى المباراة النهائية التي ستقام في مدينة "باكو" العاصمة الاذربيجانية في 29 مايو.

Advertisements

وحجز أرسنال مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تفوق على نابولي الإيطالي بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، فيما تأهل فالنسيا لنصف نهائي البطولة بعد فوزه على فياريال بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

Arsenal بث مباشر.. مباراة أرسنال وفالنسيا بالدوري الأوروبي Yalla Shoot

وتبدو الفرصة سانحة أمام أرسنال للثأر من الأندية الإسبانية، بعدما ودع مسابقة الدوري الاوروبي من الدور نصف النهائي الموسم الماضي بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

والتقى أرسنال وفالنسيا الملقب بـ"الخفافيش"، في 6 مواجهات بالبطولات الأوروبية، حقق فيها فالنسيا فوزين، وحسم التعادل لقائين، بينما فاز أرسنال في مباراتين.

Arsenal بث مباشر.. مباراة أرسنال وفالنسيا بالدوري الأوروبي Yalla Shoot

وتعقد جماهير أرسنال آمالها على الثنائي لاكازيت وأوباميانج من أجل خطف بطاقة الصعود لنهائي الدوري الاوروبي وتعويضها عن النتائج المخيبة للآمال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما اكتفى الفريق اللندني بالحصول على نقطة يتيمة من أخر 4 مباريات.