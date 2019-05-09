الدوري الإيطالي.. دي فرانشيسكو مرشح لتدريب ميلان خلفاً لغاتوزو

لفتت تقارير صحافية إيطالية إلى أن المدرب السابق لروما، إوزيبيو دي فرانشيسكو، مرشح بقوة لتولي الإدارة الفنية لميلان الذي يدربه حالياً جينارو غاتوزو.

وتوقعت صحيفة غازيتا ديلو سبورت، اليوم الخميس، رحيل غاتوزو عن الإدارة الفنية لميلان خلال الأسابيع المقبلة.

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ويحتل ميلان حالياً المركز السادس في الدوري الإيطالي لكرة القدم مع تبقي ثلاث جولات على انتهاء المسابقة التي توج بها يوفنتوس.

وعقب توليه الإدارة الفنية لروما في 2017، أقيل دي فرانشيسكو من منصبه في مارس (آذار) الماضي عقب إقصاء فريق العاصمة الإيطالية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد بورتو البرتغالي.

وإضافة إلى الإقصاء الأوروبي، سقط روما في ربع نهائي كأس إيطاليا على يد فيورنتينا وبنتيجة مهينة 7-1، الأمر الذي عجل برحيل دي فرانشيسكو آنذاك وتعيين كلاوديو رانييري بدلاً منه.