انت الان تتابع الزمالك يسعى لتكرار رباعية الدور الأول أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

الزمالك - وادي دجلة Advertisements

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، لقاء نادي الزمالك أمام نظيره وادي دجلة، المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز القلعة البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين، حيث سجل رباعية أبناء ميت عقبة (محمود كهربا - إبراهيم حسن - محمود علاء - يوسف إبراهيم أوباما)، فيما سجل هدفي دجلة (إبراهيما نداي هدفين).

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 6 وخسر في 3، وسجل الفريق 54 هدفًا، فيم استقبلت شباكه 23 هدفًا، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر. في