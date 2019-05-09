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ليفربول سينال نسخة مقلدة من درع الدوري الإنجليزي لو أحرز اللقب

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صورة أرشيفية

إذا خالف ليفربول التوقعات وانتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة فإنه لن لينال الدرع نفسه بل نسخة مقلدة وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا تايمز) يوم الخميس.

ويتأخر ليفربول بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي قبل إقامة الجولة الأخيرة يوم الأحد حيث يستضيف ولفرهامبتون واندرارز بينما يحل المتصدر ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون.

وفي ظل إقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت ذاته فإنه ستتوفر نسخة مقلدة من الدرع في ملعب أنفيلد في حال حقق فريق يورجن كلوب المفاجأة.

 

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