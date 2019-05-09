انخفاض حاد لأسهم أياكس بعد خروج صادم من دوري أبطال أوروبا

جدة - عمرو شويل امستردام- الخليج 365:

انخفضت أسهم أياكس أمستردام بشكل حاد اليوم الخميس بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد هدف قاتل في الثواني الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير.

وبلغت نسبة انخفاض أسهم أياكس 19.8 بالمئة لتصبح 18.85 يورو في الجلسة الصباحية رغم أن الأسهم تبقى مرتفعة بحوالي 30 بالمئة خلال 2019 حتى الآن.

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وسجل البرازيلي لوكاس مورا هدفا في نهاية الوقت بدل الضائع أمس الأربعاء ليكمل ثلاثية رائعة في الشوط الثاني ويهدي توتنهام الفوز 3-2 وبطاقة الصعود.

وصعد توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين مع العملاق الهولندي.

وسيلعب توتنهام مع غريمه المحلي ليفربول في نهائي دوري الأبطال في مدريد أول يونيو حزيران المقبل.