الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: يلتقي مساء اليوم الخميس فريق فالنسيا مع آرسنال، وتشيلسي مع إينتراخت، في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما يلعب الزمالك مع وادي دجلة في الدوري المصري. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 9 مايو (آيار):

الدوري الأوروبي 23:00 فالنسيا × آرسنال 23:00 تشيلسي × إينتراخت Advertisements الدوري المصري 00:00 الزمالك × وادي دجلة الدوري المغربي

2:00 الجيش الملكي × الوداد وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة ارسنال وفالنسيا بث مباشر في الدوري الأوروبي

https://www.alweeam.com.sa/589908 مشاهدة مباراة تشيلسي وفرانكفورت بث مباشر في الدوري الأوروبي

https://www.alweeam.com.sa/589905

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