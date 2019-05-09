الاتحاد السعودي يستعين بالحكم الشهير كولينا لاختيار طواقم باقي مباريات دوري المحترفين

جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365 :

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إسناد الحكم الشهير بييرلويجي كولينا لاختيار الطواقم التدريبية في الفترة المتبقية من كاس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال الاتحاد السعودي في بيان له استنادا إلى التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد السعودي لكرة القدم، جرى الاتفاق بين المؤسسة الدولية والاتحاد السعودي لكرة القدم في الجوانب التحكيمية للمباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيوجد السيد بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا) في المملكة العربية السعودية؛ لاختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات، والإشراف عليها، ومراقبة عملها، وتقييمها، إلى جانب دعم الاتحاد الدولي (فيفا) والسيد كولينا للاتحاد السعودي لكرة القدم للاستفادة من خبراته بالتعاون معه في رسم خطة إستراتيجية لتطوير التحكيم السعودي، والإسهام في وضع برامج للنهوض به من خلال المرحلة القادمة.ويعد السيد كولينا الذي يحمل سجلا حافلا في التحكيم، واحدا من أشهر الحكام في تاريخ كرة القدم قبل اعتزاله في العام 2005، وسبق له أن رأس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لمدة ثمان سنوات قبل استقالته في العام الماضي، ولازال حتى اللحظة على رأس عمله رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا).