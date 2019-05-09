شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك مع وادي دجلة.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة،على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ويديرها طاقم تحكيم كرواتي مكون من، توهميربيين حكم ساحة ويعاونه جورانبارتاكي وكورنوساريتش ودوياستروكان حكماً رابعاً، وتنقل المباراة عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبورت.