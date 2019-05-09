شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يوجه رسالة إلى «جروس» قبل مواجهة الزمالك مع وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة إلى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طالبه بضرورة مشاركة عماد السيد، الحارس الاحتياطي للفريق، في مواجهة وادي دجلة، وذلك عقب إيقاف «جنش» وغيابه عن نهائي الكونفيدرالية.

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وكتب ميدو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار صعب على جروس ولكن في رأيي يجب أن يشارك اليوم عماد السيد كحارس أساسي بعد إيقاف جنش أفريقيا يجب ان يلعب مباراتين على الأقل قبل مباراة نهائي الكونفيدرالية ليحصل على حساسية المباريات والانسجام الكافي مع المدافعين قبل النهائي، قرار صعب ولكن يجب إعطائه الثقة الكاملة الفترة المقبلة».

وأضاف: «عماد حارس جيد وهو ابن الزمالك تربى على اللعب تحت الضغوط.. يجب إعطائه الثقه الكاملة من خلال إشراكه في المباريات القادمة وليس من خلال الكلام فقط.. مره أخرى قرار صعب جدا على جروس ولكن في بعض الأوقات كرة القدم تحتم على المدرب اتخاذ بعض القرارات لصالح الفريق».

ويستضيف الزمالك فريق وادي دجلة، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في تمام العاشرة مساء، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.