ليفربول ينهى أحلام يوفنتوس فى التعاقد مع كلوب

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الألمانى يورجن كلوب على أعتاب تجديد عقده مع نادى ليفربول الإنجليزي، لمدة 5 سنوات مقبلة، مع راتب سنوى يتخطى 10 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافأت.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس وضع المدرب الألمانى يورجن كلوب ضمن قائمة المرشحين لخلالفة المدرب الحالى ماسيمليانو أليجرى، بعد وداع الفريق بطولة دورى أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندى.

أضاف التقرير الإيطالي أن مدرب الريدز كان يتمتع بثقة كبيرة من مسئولى اليوفى، وعلى رأسهم مالك النادى اندريه أنيلى، والذى شجع على ضرورة التعاقد معه مهما كانت مطالبه المادية.

وأشار التقرير إلى أن مسئولى يوفنتوس لم يدخلوا فى أى مفاوضات مع المدرب الألمانى، بعد معرفتهم، بتوصله لإتفاق نهائي مع إدارة ليفربول على تجديد عقده مع النادى لمدة 5 سنوات.

ونجح كلوب فى قيادة الريدز للوصول إلى المباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالى، بعد تخطيه نادى برشلونة فى نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 4 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.