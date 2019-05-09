كونتي يفضل تدريب إنتر ميلان على يوفنتوس

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، إن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، يرفض العودة إلى تدريب يوفنتوس، في ظل أنباء الرحيل المحتمل للمدرب الحالي لفريق السيدة العجوز ماسيميليانو أليجري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن كونتي غير مقتنع بالعودة إلى البيانكونيري، حيث يفضل تدريب إنتر ميلان، مشيرة إلى أنه يريد تحديًا جديدًا، ويقدر تمامًا مشروع مجموعة سونينج في النيراتزوري.

يشار إلى أن كونتي تولى المهمة الفنية ليوفنتوس من قبل خلال الفترة من 2011 حتى 2014، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات متتالية، والسوبر الإيطالي مرتين.

وكان كونتي أكد منذ عدة أيام، استبعاده تولي القيادة الفنية لروما في الفترة المقبلة، معللاً ذلك بأن الظروف هناك لا تعد مناسبة بالوقت الحالي، ليصبح إنتر ميلان، هو الملاذ الأقرب أمام كونتي.