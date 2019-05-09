فضيحة ليفربول تهدد برحيل 10 لاعبين عن برشلونة

تخطط إدارة نادى برشلونة الإسبانى لثورة كبيرة فى الفريق خلال الصيف المقبل، بعد الخروج المهين من بطولة دورى أبطال أوروبا على يد نادى ليفربول الإنجليزي من نصف النهائي بالخسارة برباعية نظيفة.
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة نادى برشلونة تسعى للتخلص من 10 لاعبين خلال الصيف المقبل، من أجل تصحيح مسار الفريق فى الموسم المقبل، بعد الخروج المخيب للأمال من دورى الأبطال أمام ليفربول.
أضافت الصحيفة أن هناك 3 لاعبين تم إخبارهم بالفعل برحيلهم الصيف المقبل، وهم برينس بواتينج وجيسون موريللو سوف يعودون إلى ناديي ساسولو وفالنسيا بعد نهاية فترة إعارتهم بجانب المدافع الدنماركى توماس فيرمايلن الذى ينتهى عقده فى الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الهولندى كاسبر سيليسن سوف يرحل أيضا بحثا عن المشاركة بصفة أساسية، بجانب النجم البرازيلى فيليب كوتينيو الذى فشل فى التأقلم مع الأجواء فى كتالونيا، بالإضافة إلى مواطنه رافينيا لكثرة إصاباته ومالكوم ودينيس سواريز.
كما سيغادر أيضا النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش على الرغم من تمسك إرنستو فالفيردى ببقائه، بالإضافة إلى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.
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