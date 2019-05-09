ريال مدريد يخطط لحيلة جديدة لطرد بيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادى ريال مدريد الإسبانى إتخاذ إجراءات جديدة للتخلص من نجمه الويلزى جاريث بيل فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفض اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق.
وفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن إدارة ريال مدريد تخطط لإجبار النجم الويلزى جاريث بيل على التدريب مع فريق الشباب بالنادى "كاستيا"، فى محاولة لإجباره على الرحيل عن الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل.
أضافت الصحيفة أن جميع الأطراف داخل النادى الملكى من الإدارة، بجانب المدرب زين الدين زيدان حريصون على التخلص من خدمات النجم الويلزى فى الصيف المقبل، وهو ما قام به بالفعل المدرب الفرنسى بإخبار بيل بخروجه من الفريق فى الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل فى إجراء مفاوضات مع أندية من إنجلترا والصين، من أجل عرض اللاعب الويلزى، على الرغم من رغبة بيل فى البقاء، وهو ما صرح به وكيل أعماله بارنيت فى أكثر من مناسبة.
يذكر أن جاريث بيل انضم لصفوف نادى ريال مدريد عام 2013 من نادى توتنهام فى صفقة قياسية بتاريخ النادى بقيمة 100 مليون يورو، ولكنه فشل فى إقناع جماهير النادى بالمستويات التى يقدمها.
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