ساو باولو ترفض قرار رئيس البرازيل بشأن سباق فورمولا 1

رفضت سلطات مدينة ساو باولو التخلي عن مساعيها لاستضافة سباق جائزة البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، رغم إشارة الرئيس البرازيلي إلى أن السباق سينتقل إلى ريو دي جانيرو في 2020.

ويقام سباق جائزة البرازيل الكبرى على مضمار إنترلاجوس منذ عام 1990، ورغم الانتقادات التي وجهت إلى المرافق والوضع الأمني، استمرت المدينة في استضافة السباق.

وأكدت سلطات مدينة ساو باولو في بيان لها أن العقد الحالي مع فورمولا 1 يمتد حتى 2020 وهناك مساعي لتمديده حتى 2021.

وأضاف البيان "هناك حالة من الإراك لدى مجلس مدينة ساو باولو وحكومة ولاية ساو باولو بأنه لن توجد أي عوائق تحول دون تجديد الاتفاق".

وذكر الرئيس البرازيلي جير بولسونارو أمس الأربعاء، أن سباق جائزة البرازيل الكبرى سينتقل إلى مضمار جديد في ريو دي جانيرو بدءًا من العام المقبل قد يحمل اسم آيرتون سينا.