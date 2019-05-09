ليفربول يكافئ مدمر برشلونة

يتجه ليفربول الإنجليزي لتجديد تعاقده مع مهاجمه البلجيكي، ديفوك أوريجي، خاصةً بعد تسجيله لهدفين غاليين، خلال "ريمونتادا" الريدز التاريخية أمام برشلونة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مدرب الفريق، يورجن كلوب، أعطى الضوء الأخضر لتقديم عقد جديد لأوريجي، من أجل الاحتفاظ به.

وسجل النجم البلجيكي هدفين في شباك البلوجرانا، خلال الليلة التاريخية على ملعب أنفيلد (4-0)، ليقود ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني على التوالي.

ولا يشارك أوريجي تحت قيادة يورجن كلوب بصفة أساسية، وإنما يعتمد عليه كبديل، لكنه برز على صعيد تسجيل الأهداف الحاسمة.

ولم يجد صاحب الـ24 عامًا فرصته، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا في ظل إصابة نجمي الهجوم، المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.