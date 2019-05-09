كيف يتخلص الإسماعيلى من ظاهرة إهدار الفرص السهلة؟...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للاسماعيلى تخصيص تدريبات إضافية لمهاجمى الدراويش للتخلص من ظاهرة إهدار الفرص السهلة التى تطارد الفريق فى مبارياته الأخيرة . وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام على استاد كلية الشرطة. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

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