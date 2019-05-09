شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019 جروس ينوى الدفع بعماد السيد أمام وادي دجلة استعدادا لنهائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019

ينتظر جماهير القلعة البيضاء مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، فى الأسبوع التاسع والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد بتروسبورت، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، حيث تتمنى الجماهير حصد النقاط الثلاثة لملاحقة الأهلى وبيراميدز على صداره البطولة والعودة للصدارة والحصول على لقب الدوري.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019

تذاع الزمالك ضد وادي دجلة على قناة On Sport ونايل سبورت على التليفزيون المصري، حيث يغيب عن مباراة الزمالك ضد وادي دجلة كلا من حمدى النقاز، وخالد بوطيب، وحازم إمام، وحميد أحداد، ومحمد عنتر.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019

لجنة الحكام باتحاد الكرة تعلن عن طاقم تحكيم كرواتي، لإدارة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، حيث يتكون الطاقم من توهمير بيين حكم ساحة ويعاونه جوران بارتاكي وكورنو ساريتش، ودويا ستروكان حكما رابعا.



اخبار الزمالك اليوم

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اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019

يخوض الزمالك مواجهة وادي دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019

ينوى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك الدفع بحارس المرمى عماد السيد بدلا من الحارس الاساسى، ليأخذ حساسية المباريات وابتعادة لفترة طويلة عن اللعب فى المباريات، وخاصة أنه سيشارك بشكل نهائى فى مباراة الذهاب فى نهائى الكأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان فى المغرب، وذلك لتعرض الحارس الاساسى للفريق الأبيض للايقاف لطره فى مباراة النجم الساحلى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019

عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من التهاون أمام فريق وادي دجلة أو الانشغال بنهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وعدم التركيز فى منافسات الدورى، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى التى تصدرها الأهلى، كما شدد المدير الفنى على لاعبيه بعدم الاندفاع أو التسرع خاصة فى ظل الأداء المنظم والجمل التكتيكية التى ينفذها لاعبو الفريق الدجلاوى بشكل متقن .

اخبار الزمالك اليوم الخميس 9-5-2019

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة عقب الافطار مع فريق كرة السلة رجال، بعد حصد بطولة الدورى التى غابت عن الفريق لمدة 13 عاما، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق موسم 2002/2003، حيث ينوي صرف مكافآت الفوز .