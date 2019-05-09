هنا الأهلى.. جاهزية لطفى.. تأهيل جمال.. فحص طبى لعلاء...

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جدة - عمرو شويل يستعد الأهلي لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري.

ونستعرض أهم أخبار الأهلى اليوم الخميس



مشاهدة مباريات سموحة

يشاهد الجهاز الفني للأهلى ملخصا لمباريات فريق سموحة قبل المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري العام.

ويواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات سموحة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية، ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام، بعد الانفراد بقمة المسابقة عقب الفوز الأخير الذي حققه الفريق على النجوم، والذي رفع رصيد الأهلي إلى67 نقطة في صدارة جدول المسابقة.

جاهزية لطفى

أكد الجهاز الفني الأهلي، جاهزية علي لطفي، حارس الفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وأبعدته عن المران الجماعي أمس الأول.

وانتظم «لطفي» في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري العام.

وشارك حارس الأهلي في تدريبات الحراس تحت إشراف طارق سليمان، وأعلن جاهزيته للتواجد مع الفريق وفقا للرؤية الفنية خلال المرحلة المقبلة.

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فحص طبي لـ أحمد علاء

يخضع أحمد علاء مدافع الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي.

وأنهى «علاء» البرنامج التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة، وقطع خطوة كبيرة نحو العودة إلى المشاركة في المران الجماعي، وعلى ضوء الفحص الطبي مساء اليوم يتحدد بشكل نهائي موعد ظهوره ومشاركته في التدريبات الجماعية.

عمرو جمال ينفذ برنامج بدني

بدأ عمرو جمال مهاجم الأهلي، تنفيذ برنامج بدني تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

ويخضع «جمال» لبرنامج بدني يستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي وإعلان جاهزيته للدخول في تدريبات الكرة عقب مباراة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري.

واشتكى عمرو جمال من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي وخضع لبرنامج علاجي ثم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وبدأ تنفيذ مرحلة البدني قبل العودة.