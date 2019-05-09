الكراوتى توهمير بيين حكماً لمباراة الزمالك ودجلة...

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم كرواتي، لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 للدوري الممتاز، ويتكون الطاقم من توهمير بيين حكم ساحة ويعاونه جوران بارتاكي وكورنو ساريتش. ودويا ستروكان حكما رابعا.

ويخوض فريق الزمالك مباراة هامة أمام وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة.

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ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.